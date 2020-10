Le Ministre sortant de la santé Hamad Hassan a indiqué que les stocks de médicaments devraient durer 2 à 3 mois, soit d’ici la fin de l’année. Par ailleurs, la Banque du Liban chercherait actuellement des solutions afin de financer la poursuite du programme de subvention d’achat des médicaments pour 3 mois supplémentaires.

Ces propos ont été tenus devant une délégation d’importateurs et de distributeurs de produits pharmaceutiques dont certains étaient accusés d’avoir stocké des médicaments en prévision du prochain arrêt du programme de subvention. Il a ainsi appelé à ce que la distribution de médicaments puisse être rationalisée pour que le besoin de la population puisse être satisfait le plus longtemps possible.

Hamad Hassan a également rappelé qu’il est inacceptable que des compagnies monopolisent certains marchés et que les médicaments doivent être distribués de manière équitable entre toutes les pharmacies. Il a révélé avoir envoyé une lettre adressée au gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, pour faire accélérer le processus de mise en place de lettres de crédit pour financer les importations de produits médicaux à la parité officielle de la livre libanaise face au dollar, soit à 1507 LL/USD.