71% des revenus publics serviraient à payer les fonctionnaires au cours des 6 premiers mois de l’année, indique le ministère des finances. Cette somme représenterait 3.27 milliards de dollars, une somme à peu-près équivalente à celle de 2019.

Les salaires atteindraient 62.4% de cette somme, suivis du paiement des retraites (28.8%), des transferts vers d’autres institutions (4.8%) et des indemnités de fin de service (4.1%). Ces dernières seraient en baisse de 65.5%.

Au niveau distribution des salaires, les salaires et avantages sociaux du personnel militaire ont atteint 1,4 milliard de dollars et représentaient 67,5% des salaires, traitements et avantages connexes versés aux employés du secteur public au premier semestre 2020.

Les salaires et avantages sociaux du personnel de l’enseignement public représentent 347 millions de dollars (17% des le total), puis le personnel civil avec 198,3 millions de dollars (9,7%), la contribution du gouvernement à la coopérative d’employés avec 96,8 millions de dollars (4,7%) et les salaires et avantages sociaux des employés des douanes avec 21,2 millions de dollars (1%).

Les salaires de l’armée libanaise s’élevaient à 879 millions de dollars et représentaient 63,8% des salaires et avantages sociaux du personnel militaire.

Les salaires des forces de sécurité intérieure suivent avec 381,4 millions de dollars (27,7%). Se trouvent ensuite ceux des forces de sécurité générales avec 86,2 millions de dollars (6,3%) et les salaires des forces de sécurité de l’État avec 31,2 millions de dollars (2,3%).